ارتفاع أسعار الشعير يهدد الثروة الحيوانية في السعودية

عددٌ من مربي المواشي طالبوا بتخفيض قيمته وتثبيتها

على الرغم من تزايد أسعار "الشعير" بين الحين والآخر وقفزه إلى ٧٢ ريالاً بعد زيادة بدأت فيه عندما كان سعره ٥٢ ريالاً، تساءل ملاك المواشي عن الجهة المسؤولة عن هذه الزيادات التي وصفها البعض بأنها تتلاعب بالأسعار ما يهدد الآلاف من الثروة الحيوانية، التي شهدت نزولاً في الأسعار تجاوز ٣٠ ٪ بسبب كثرة العرض في الأسواق والمواقع المخصصة للبيع.

وأبدى عديد من ملاك المواشي استياءهم الشديد من جراء ارتفاع الشعير ومن الجهات المسؤولة والتي تشرف على القطاع الخاص، مؤكدين أن المواشي في خطر بسبب عدم مقدرة الكثير شراء الشعير الذي يعد أفضل الأعلاف للمواشي، مطالبين في الوقت نفسه بتخفيض قيمته وتثبيتها.

يُذكر أن ملاك المواشي قد تعالت أصواتهم منذ عدة أشهر في مواقع التواصل الاجتماعي متضررين من ارتفاع أسعار الشعير التي تتزايد بين الحين والآخر، دون معرفة حقيقة هذه الزيادات.