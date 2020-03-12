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"مدني" مكة حذّر من التقلبات في الأحوال الجوية

موجة غبار على جدة توقف حركة الملاحة مؤقتًا

تشهد محافظة جدة، حاليًّا، سرعة للرياح وموجة غبار تتسبب في تدني الرؤية الأفقية وإيقاف حركة الملاحة الجوية في ميناء جدة الإسلامي.



جاء ذلك وفق ما أورده حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع "تويتر"، بعد أن كانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة قد دعت سابقًا إلى توخي الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.