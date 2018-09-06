"الشمري" رئيساً لبلدية مهد الذهب

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، قراراً بتكليف محمد بن فواز الشمري، بالعمل رئيساً لبلدية محافظة مهد الذهب.

بدوره وجّه "الشمري" شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية وأمين المدينة المنورة على هذه الثقة؛ سائلاً الله العون والسداد.

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06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439 08:59 AM

"الشمري" رئيساً لبلدية مهد الذهب

صحيفة سبق الإلكترونية

المدينة المنورة

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أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، قراراً بتكليف محمد بن فواز الشمري، بالعمل رئيساً لبلدية محافظة مهد الذهب.

بدوره وجّه "الشمري" شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية وأمين المدينة المنورة على هذه الثقة؛ سائلاً الله العون والسداد.

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