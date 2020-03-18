"الأرصاد": سحب رعدية وأتربة مثارة على نجران

تصحب برياح نشطة وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة نجران، يتضمن تكوُّن سحب رعدية وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.

وبيّنت "الأرصاد" أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً، وتشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نجران سحب رعدية وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة

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18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 11:12 AM

تصحب برياح نشطة وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية

"الأرصاد": سحب رعدية وأتربة مثارة على نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة نجران، يتضمن تكوُّن سحب رعدية وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.

وبيّنت "الأرصاد" أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً، وتشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة.

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نجران سحب رعدية وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة

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