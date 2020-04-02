شاهد.. كشافة الشرقية تقيس الحرارة وتوزع الكمامات على المتسوقين

بمشاركة أكثر من 300 رائد وقائد كشفي وجوال

بدأ الفريق الكشفي التطوعي بالمنطقة الشرقية، التابع لجمعية الكشافة العربية السعودية، تفعيل الخطط الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

جاء ذلك، بمشاركة أكثر من 300 رائد وقائد كشفي وجوال، حيث جرى تقسيم الفريق إلى فرق مساندة تشمل جميع محافظات المنطقة الشرقية.

وتهدف الخطط الوقائية للفريق الكشفي، إلى تقديم الدعم لجهود الجهات الرسمية المعنية بالإسهام في تفعيل الخطط والاحترازات الوقائية، وتقديم التوعية للمجتمع عبر الطرق المتاحة.

كما جرى العمل على إعداد جميع الأفراد المشاركين وتأهيلهم لمواجهة والتعامل مع الأزمات والإنذار المبكر والطوارئ الصحية، والتعريف بالكوارث والأزمات البيئية، والتخطيط والاستراتيجية لمواجهة المخاطر الأمنية في المنشآت خلال الأزمات، بالإضافة إلى ما لديهم من خبرات سابقة في التنظيم وإدارة الحشود.

من جهته، قال القائد العام للفريق بالمنطقة الشرقية، فهد بن عبدالله الدعجاني، إن العمل حاليًا يتركز بالتعاون مع وزارة التجارة، من خلال تواجد فرق ميدانية في الأسواق والمراكز التجارية الكبرى ذات الأعداد الكبيرة، للقيام بأعمال وأدوار منها: قياس درجة حرارة المتسوقين قبل الدخول، وتوزيع الكمامات والقفازات والمعقمات، وتنظيم المتسوقين بالممرات وعند نقاط المحاسبة، والتوعية باشتراطات السلامة وتلبية طلبات التسوق الإلكتروني.