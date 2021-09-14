"بن حثلين": استحداث منافسة جديدة في ‎مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين: "استحدثنا منافسة جديدة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6 وهي (جمع النقاط) للأكثر مشاركة والأقرب للمراكز الأولى؛ وتتويجه بطلاً للنسخة".
وأضاف "بن حثلين": "كونكم شركاء حقيقيين رغبت أن أسمع مقترحاتكم حول اسم المنافسة".
تتمثل في جمع النقاط للأكثر مشاركة والأقرب للمراكز الأولى
قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين: "استحدثنا منافسة جديدة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6 وهي (جمع النقاط) للأكثر مشاركة والأقرب للمراكز الأولى؛ وتتويجه بطلاً للنسخة".
وأضاف "بن حثلين": "كونكم شركاء حقيقيين رغبت أن أسمع مقترحاتكم حول اسم المنافسة".