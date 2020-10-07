"بايدن" يطالب بإلغاء مناظرة 15 أكتوبر في حال استمرت إصابة "ترامب" بكورونا

بعدما غادر الرئيس الأمريكي المستشفى لاستكمال العلاج بالبيت الأبيض

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن: إنه ينبغي عدم عقد المناظرة المقررة مع الرئيس دونالد ترامب يوم 15 أكتوبر، في حال بقي ترامب مصابًا بفيروس كورونا حتى ذلك الوقت.

وقال بايدن في حديثه للصحفيين يوم الثلاثاء: "في حال بقي مصابًا بفيروس كورونا؛ فينبغي لنا عدم إجراء المناظرة".

وبحسب "روسيا اليوم"؛ كان ترامب قد أكد بعد خروجه من المستشفى أنه "على ما يرام"؛ مضيفًا أنه يتطلع لمناظرة المرشح الديمقراطي جو بايدن يوم 15 أكتوبر في ميامي.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي خرج الاثنين من مستشفى في ضواحي واشنطن؛ حيث عولج لمدة ثلاثة أيام بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا، وعاد لتلقي مزيد من العلاج في البيت الأبيض، الذي يعد منزلًا لرئيس الولايات المتحدة ومقر إقامته الرسمية ومكان عمله.