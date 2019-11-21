





2

وسط حالة استياء لعدم وجودها بمركزهم الصحي الذي يبعد عن المستشفى 30 كم

غياب سيارة إسعاف ينهي حياة طفل بعد دهسه.. أهالي "طلعة خليص" يناشدون

توفي، مساء أمس، طفل إثر حادثة دهس بالقرب من منزله بحي الطلعة بمحافظة خليص؛ وسط استياء الأهالي لعدم وجود سيارة إسعاف للمركز الصحي التابع لهم لنقله للمستشفى الذي يبعد 30 كم، فضلاً عن حالة من الضيق لعدم وجود مطبات اصطناعية بالشوارع الرئيسة، وخاصة أمام المدارس والدوائر والحكومية.



وذكر أحد الأهالي أنه تعرض طفل بحي الطلعة لحالة دهس، ونقل على إثرها للمركز الصحي الذي لم يكن به إسعاف لنقله إلى المستشفى الذي يبعد 30 كم ليلفظ أنفاسه.



وجددت هذه الحادثة مطالبات الأهالي لإيجاد سيارة إسعاف بالمركز الصحي، وكذلك ضرورة وجود مطبات صناعية بالشوارع الرئيسة، وخصوصاً أمام المدارس والمجمعات والدوائر الحكومية.