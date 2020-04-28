أمين العاصمة المقدسة يعتمد خدمة للإفصاح عن سكن العمالة إلكترونياً

استمراراً للجهود الوقائية التي تبذلها الأمانة للحد من انتشار فيروس كورونا

اعتمد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص، خدمة جديدة للإبلاغ عن أماكن سكن العمالة بمكة المكرمة عبر الرابط:

https://wsrv.holymakkah.gov.sa/online/efsah

والإجابة على الأسئلة عن طريق المساعد الذكي أو الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940 أو البلاغ عبر تطبيق الواتساب ( 0539400940 ) وذلك استمراراً للجهود الوقائية التي تبذلها أمانة العاصمة المقدسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.