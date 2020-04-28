أمين العاصمة المقدسة يعتمد خدمة للإفصاح عن سكن العمالة إلكترونياً

استمراراً للجهود الوقائية التي تبذلها الأمانة للحد من انتشار فيروس كورونا

اعتمد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص، خدمة جديدة للإبلاغ عن أماكن سكن العمالة بمكة المكرمة عبر الرابط:
https://wsrv.holymakkah.gov.sa/online/efsah
والإجابة على الأسئلة عن طريق المساعد الذكي أو الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940 أو البلاغ عبر تطبيق الواتساب ( 0539400940 ) وذلك استمراراً للجهود الوقائية التي تبذلها أمانة العاصمة المقدسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أمين العاصمة المقدسة محمد بن عبد الله القويحص سكن العمالة

1

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 08:51 PM

استمراراً للجهود الوقائية التي تبذلها الأمانة للحد من انتشار فيروس كورونا

أمين العاصمة المقدسة يعتمد خدمة للإفصاح عن سكن العمالة إلكترونياً

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

0 446

اعتمد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص، خدمة جديدة للإبلاغ عن أماكن سكن العمالة بمكة المكرمة عبر الرابط:
https://wsrv.holymakkah.gov.sa/online/efsah
والإجابة على الأسئلة عن طريق المساعد الذكي أو الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940 أو البلاغ عبر تطبيق الواتساب ( 0539400940 ) وذلك استمراراً للجهود الوقائية التي تبذلها أمانة العاصمة المقدسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

أمين العاصمة المقدسة محمد بن عبد الله القويحص سكن العمالة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020