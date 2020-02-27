"دواجن الوطنية" تختتم مشاركتها في "جولف فود".. وحكومة دبي تشيد

الراجحي: حرصنا على المشاركة لعرض تجربتنا الرائدة كنموذج سعودي

اختتمت شركة دواجن الوطنية مشاركتها في معرض الخليج للأغذية "جولف فود 2020" في الفترة من 16 - 20 فبراير الجاري بمركز دبي التجاري العالمي.

وتشرف جناح دواجن الوطنية المشارك في المعرض، بزيارة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية الذي أشاد بمشاركة الوطنية في معرض الخليج للأغذية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دواجن الوطنية الدكتور محمد الراجحي: "سعدت بزيارة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية لجناحنا في المعرض، والأصداء التي حققتها الوطنية من خلال مشاركتها في معرض الخليج للأغذية 2020".

وأضاف الراجحي: "إن الشركة حرصت على المشاركة في المعرض بهدف عرض تجربتها الرائدة كنموذج سعودي وطني، يسعى إلى ترسيخ مصداقيته وثقة العملاء بمنتجاته والاعتماد على تغذية الدواجن على مواد طبيعية 100%، بجانب الاهتمام بسلامة المنتجات، والمحافظة على البيئة من الملوثات المختلفة عبر تطبيق أحدث معايير وشروط التخلص من النفايات والمخلّفات، وتوفير وسائل تنقية الهواء من الروائح غير المرغوبة في البيئة المحيطة بالمشروع، وغيرها".

وأشار الراجحي إلى المشاركة في المعرض الذي يعد من أكبر المحافل التجارية السنوية للأغذية والمشروبات على مستوى العالم، تأتي ضمن خطط "الوطنية" الإستراتيجية في تعزيز مكانتها كدعامة أساسية للأمن الغذائي ورافد رئيسي للاقتصاد الوطني، من خلال تزويد الأسواق العربية والعالمية بأجود منتجات الدجاج، وباستخدام أحدث التقنيات والأنظمة لتحقيق أقصى معايير السلامة وبأعلى المستويات الإنتاجية والتي تقدر بمليون دجاجة ومليون ونصف المليون بيض مائدة يومياً.

وأكد الدكتور محمد الراجحي أن شركة دواجن الوطنية، بفضل الله ثم دعم القيادة الرشيدة أصبحت شركة سعودية وطنية تترجم الأهداف الوطنية من خلال دعمها للأمن الغذائي وتوطين قيادات الشركة وتوظيف النساء والاهتمام بالبيئة المحيطة للمشروع، مشيراً إلى أن الوطنية ستواصل جهودها في تعزيز قيمة ومكانة المنتج السعودي الحلال في الأسواق العربية والعالمية، وتصدير منتجاتها لجميع دول العالم، من خلال المشاركة في المحافل الدولية التي تهتم بقطاع الأغذية.

ويذكر أن جناح دواجن الوطنية شهد طيلة أيام المعرض إقبالاً واسعاً واهتماماً لافتاً من قبل الزوار وكبار المندوبين التجاريين والشركات من شتى أنحاء العالم، وسعت من خلال المشاركة في المعرض لتصدير المنتج السعودي للعالم الإسلامي وتعزيز قيمة مكانة المنتج السعودي الحلال في الأسواق العربية والعالمية، وحرصاً منها على تصدير منتجاتها لجميع دول العالم، لا سيما وجود مسلمين في جميع أنحاء العالم يهتمون بتناول الأطعمة الحلال.

وقدم جناح دواجن الوطنية لزواره على مدار خمسة أيام مجموعة من الوجبات المعدة بمنتجات دواجن الوطنية وأحد أشهر الطباخين، وعبر زوار الجناح عن مشاركة منتجهم المفضل في المعرض، كما شهد الجناح أخذ لقطات تذكارية من قبل الزوار الأجانب مع العلم السعودي، مشيدين بمشاركة شركة سعودية بهذا الحجم في معرض الخليج للأغذية.