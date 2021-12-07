"أيتام جدة" تفعّل تنفذ 3 دورات تدريبية متخصصة

تزامنًا مع مبادرة "تطوع بخبرتك"

نفذت جمعية رعاية الأيتام بجدة، ثلاث دورات تدريبية متخصصة.

جاء ذلك، تزامنًا مع مبادرة "تطوع بخبرتك"، التي دعا إليها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، في يوم التطوع السعودي والعالمي 2021.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، المهندس الدكتور محمد ناقرو، أن تفعيل مبادرة "تطوع بخبرتك"، يأتي ضمن فعاليات أسبوع الابتكار التي يحتضنها معمل الابتكار المهاري بمقر الجمعية والذي يسعى من خلالها لاكتشاف وتوجيه طاقات أبنائها نحو تخصصات وعلوم المستقبل.

وأضاف "ناقرو"، أن الدورات الثلاث، شملت في حل المشكلات solving Problems ودورة في نماذج جوجل Google Forms ومقدمة عن الروبوت ليجو سبايك lego spike robot، قدمها المتطوع عبدالله حربان.