مركز اتصال الصحة: النقاب والشماغ يعد بديلاً للكمام بهذه الشروط

أكد الحساب الرسمي لمركز اتصال الصحة ٩٣٧ بأن ارتداء النقاب أو الشماغ يعد بديلاً عن الكمام القماشي بشرط أن يكون متكونًا من أكثر من طبقة قماش، وأن يكون محكم الإغلاق عند ارتدائه على منطقتي الأنف والفم بالتحديد.

جاء ذلك بعد قرار تصنيف عدم استخدام الكمامة أو تغطية الأنف والفم كمخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية.

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30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441 05:01 PM

مركز اتصال الصحة: النقاب والشماغ يعد بديلاً للكمام بهذه الشروط

عبدالله البرقاوي

الرياض

9 80,423

أكد الحساب الرسمي لمركز اتصال الصحة ٩٣٧ بأن ارتداء النقاب أو الشماغ يعد بديلاً عن الكمام القماشي بشرط أن يكون متكونًا من أكثر من طبقة قماش، وأن يكون محكم الإغلاق عند ارتدائه على منطقتي الأنف والفم بالتحديد.

جاء ذلك بعد قرار تصنيف عدم استخدام الكمامة أو تغطية الأنف والفم كمخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية.

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