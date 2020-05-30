مركز اتصال الصحة: النقاب والشماغ يعد بديلاً للكمام بهذه الشروط

أكد الحساب الرسمي لمركز اتصال الصحة ٩٣٧ بأن ارتداء النقاب أو الشماغ يعد بديلاً عن الكمام القماشي بشرط أن يكون متكونًا من أكثر من طبقة قماش، وأن يكون محكم الإغلاق عند ارتدائه على منطقتي الأنف والفم بالتحديد.

جاء ذلك بعد قرار تصنيف عدم استخدام الكمامة أو تغطية الأنف والفم كمخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية.