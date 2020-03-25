الكويت تعلن شفاء 4 مصابين بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 43 حالة

وزير الصحة كان قد أعلن أمس عن تعافي 9 حالات جميعهم مواطنون

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأربعاء، شفاء 4 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 43 حالة.

وكان وزير الصحة، قد أعلن أمس الثلاثاء، شفاء 9 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، هم مواطن كويتي وثمان مواطنات كويتيات.

وذكر وفق صحيفة "القبس" أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.