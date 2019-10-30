"الجدعان" يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي تطورات الاقتصاد السعودي

على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"

التقى وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان؛ اليوم، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين؛ على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

وتضمن اللقاء، مناقشة تطورات الاقتصاد السعودي وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء السفير الأمريكي لدى المملكة جون أبي زيد؛ ونائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي.

وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين مبادرة مستقبل الاستثمار

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30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441 01:57 PM

على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"

"الجدعان" يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي تطورات الاقتصاد السعودي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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التقى وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان؛ اليوم، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين؛ على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

وتضمن اللقاء، مناقشة تطورات الاقتصاد السعودي وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء السفير الأمريكي لدى المملكة جون أبي زيد؛ ونائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي.

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وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين مبادرة مستقبل الاستثمار

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