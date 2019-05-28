هوندا سيفيك 2019.. سيارة مدمجة كما يجب أن تكون

تواصل هوندا سيفيك 2019 وضع معايير لما يجب أن تكون عليه السيارة المدمجة. حيث تعد السيارة، التي تم طرحها بإصدارات سيدان وكوبيه وهاتشباك ومع قوة حصانية متفاوتة، من أكثر السيارات تنوعًا كما توفر أيضًا مجموعة واسعة من الفئات والأسعار، والتي تغطي الأذواق كافة.

تصميم هوندا سيفيك 2019 واحد من أفضل تصميمات السيارات المقدمة من هوندا منذ عقود، بمظهر جريء ومبتكر، مع واجهة أمامية جديدة قوية، ومصد طويل ومنخفض وواسع ومصابيح خلفية فريدة على شكل C. تتميز سيارتي سيفيك 2019سيدان وكوبيه بخطوط سقف أنيقة مائلة، في حين تبرز سيفيك هاتشباك بنهايتها الخلفية ذات اللمبة، والجناح الخلفي المثبت أعلى الزجاج وفتحات التهوية على جانبي المصد الخلفي. ومخرج العادم المزدوج المثبتة في المنتصف.

داخلية هوندا سيفيك 2019 تعتبر الأكثر رحابة في هذه الفئة من السيارات، مع خاصية التحكم الأتوماتيكية بالحرارة في منطقتين، وخصائص أخرى رفيعة المستوى، فقد حصلت على نظام ترفيه ومعلومات محدث بشاشة تعمل باللمس قياس 7.0 بوصة، إضافة إلى برنامجي "Apple CarPlay" و"Android Auto" وتم تحسين عملية الاتصال بالبلوتوث، إضافة إلى ذلك تم تغيير ضوابط المقود، وحصلت المقصورة على زخارف متنوعة وعلى حاملات أكواب أوسع ، وزيادة عزل الصوت الخارجي.

ميكانيكياً تتوفر سيارة هوندا سيفيك 2019 بـ 3 خيارات من المحركات، جميعها مجهزة بتقنية i-VTEC من أجل تحسين كفاءة الوقود:

محرك قوي من نوع "inline-4" رباعي الاسطوانات سعة لترين يولد قوة 158 حصان عند 6500 دورة بالدقيقة، و187 نيوتن.متر من عزم الدوران عند 4200 دورة بالدقيقة، يتصل بناقل حركة عادي من 6 سرعات أو أوتوماتيك CVT. بمعدل استهلاك الوقود 18.8 كلم/لتر.

محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر مع تيربو يولد قوة 180 حصان عند 6000 دورة بالدقيقة، و220 نيوتن.متر من عزم الدوران عند 1700-5500 دورة بالدقيقة، يتصل بناقل حركة CVT، بمعدل استهلاك الوقود 20 كلم/لتر.

محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر يولد قوة قوة 123 حصان عند 6500 دورة بالدقيقة، و151 نيوتن.متر من عزم الدوران عند 4300 دورة بالدقيقة، يتصل بناقل حركة CVT، بمعدل استهلاك الوقود 18.4 كلم/لتر.

تتميز هوندا سيفيك 2019 ببعض التحديثات لأنظمة الأمان والسلامة المتطورة. فهي مزودة بنظام تحذير من التصادم الأمامي، نظام فرملة أوتوماتيك للطوارئ، ونظام تحكم في المسارات/الحارات النشطة على الطريق، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام "IIHS" المتطور الذي يتميز بقدرته العالية على تجنب الاصطدامات الأمامية بالسرعات المنخفضة والعالية حتى سرعة 25 ميلا في الساعة.