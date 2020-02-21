كأس العرب: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الأخضر الشاب ونظيره المصري

اقتنص المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، نقطة ثمينة من أمام نظيره المصري بعدما رفض الخروج خاسرًا؛ حيث تمكّن من فرض التعادل عليه في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء (2-2)، الذي أقيم على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة العربية لمنتخبات الشباب.

وتقدّم المنتخب المصري بالهدف الأول عن طريق حسام عبدالسلام (8)، قبل أن يضيف أسامة أحمد، الهدف الثاني (44)، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني تمكّن الأخضر من تقليص النتيجة بالدقيقة (54) عبر محمد مران، وفي آخر دقيقة من الوقت الأصلي للمباراة سجل أيمن يحيى هدف التعادل للأخضر 2.

وبهذه النتيجة بقي الأخضر السعودي بصدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقًا على نظيره المصري بفارق الأهداف.

