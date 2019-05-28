"الهباس" يستقبل رئيس قسم الخدمات في السفارة الأمريكية

اللقاء شهد مناقشة إجراءات إقامة وخروج وعودة الوافدين

استقبل مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن نايف الهباس، في مكتبه في الواحدة والنصف مساء اليوم، رئيس قسم خدمات المواطنين الأمريكيين في السفارة الأمريكية بالرياض لويز جولبا إييجويتشوشكا والوفد المرافق لها.

وقال "الهباس": المواطنون الأمريكيون يجدون في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية كل تقدير واحترام.

وشهد اللقاء مناقشة إجراءات الإقامة والخروج والعودة للوافدين.

وقد أشادت "لويز" بالخدمات الإلكترونية المقدمة من الجوازات لكل المستفيدين وحسن استقبال موظفين الجوازات وسرعة الإنجاز.

وتم تبادل الدروع التذكارية، وشكرت المسؤولة الأمريكية المديرية العامة للجوازات على اتاحة هذه الفرصة للقاء المسؤولين بجوازات منطقة الرياض.