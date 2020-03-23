شاهد.. الجهات الأمنية بالجموم تطبق منع التجوال وتنتشر بالطرق والشوارع

تمركزت الدوريات بمداخل المحافظة التي شهدت التزاماً بتطبيق القرار

انتشرت الجهات الأمنية بمحافظة الجموم وشملت شرطة الجموم والمرور ودوريات أمن الطرق وأمن المنشآت بإشراف من محافظ الجموم ومتابعة ميدانية من مدير شرطة الجموم العقيد سعد البلادي.

وتفصيلاً، انتشرت القوات الأمنية في جميع الشوارع والطرق وتمركزت دوريات أمن الطرق في مداخل محافظة الجموم والتي شهدت التزاماً بتطبيق قرار الحظر والمستمر إلى السادسة من صباح الغد يومياً لمدة 21 يوماً حسب توجيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.