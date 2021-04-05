مؤسسة الأميرة العنود الخيرية توقع مذكرة تفاهم مع مركز أوقاف غرفة الرياض

لتحقيق التبادل العلمي في المجالات البحثية والتدريبية

تحت رعاية الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، توقع المؤسسة اليوم الاثنين 5 إبريل 2021م الموافق 23 شوال 1442هـ مذكرة تفاهم ممثلة بمركز العنود للأوقاف مع مركز الأوقاف بغرفة الرياض، تهدف إلى تعزيز ومد جسور التعاون بين الطرفين، وتحقيق التبادل العلمي في المجالات البحثية وتصميم البرامج التدريبية وإقامة المشاريع والندوات ذات الاهتمام المشترك.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر المؤسسة؛ حيث مثل مؤسسة الأميرة العنود الخيرية أمينها العام الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، وعبدالله بن فهد العجلان بصفته رئيس مجلس الأمناء بمركز الأوقاف بغرفة الرياض.

ويأتي هذا التعاون من منطلق رؤية مؤسسة الأميرة العنود الخيرية ومركز الأوقاف بغرفة الرياض في تعزيز التعاون، وتنفيذ المبادرات التي من شأنها أن تكون مصدراً حيوياً لتمكين المجتمع وتحقيق الإلهام والإبداع الفكري، وإيماناً بتعزيز الأثر واستدامة العمل وتبادل المعرفة من خلال بناء شراكة إستراتيجية في الجوانب العلمية والبحثية.