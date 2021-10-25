بالصورة.. ولي العهد يتوسط قادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم في قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"

أظهرت صورة تذكارية في افتتاح قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، توسط صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، قادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم والمشاركين في القمة بالرياض، التي شهدت زخماً كبيراً وواسعاً من ناحية حضور قادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم القمة.

وأشاد قادة ورؤساء الدول والحكومات وممثليهم المشاركين في القمة بمبادرتي السعودية بشأن المناخ.