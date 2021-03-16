الحكومة اليمنية تحذر: هجوم الحوثي على مأرب خلق فراغاً أمنياً يستغله الإرهابيون

مسؤولو استخبارات بينوا أن تنظيم القاعدة عاد إلى تدريب مقاتلين

حذر مسؤولون في أجهزة استخبارات الحكومة اليمنية، اليوم (الثلاثاء) من أن الهجوم المكثف الذي تشنه مليشيا الحوثي على مدينة مأرب منذ الشهر الماضي؛ أدى إلى خلق فراغ أمني يستغله إرهابيو تنظيم القاعدة الساعون إلى استعادة نفوذ التنظيم في محافظة مأرب وتجنيد المزيد من المقاتلين.

وبين مسؤول استخباراتي أنّ "تنظيم القاعدة في اليمن اتخذ من محافظة مأرب أبرز معاقله خلال السنوات الأخيرة"، وفقاً لما أوردته "فرانس 24".

وأضاف أن عناصر "القاعدة" يعودون إلى تدريب مقاتلين، ويخططون لإعادة بناء العلاقات مع القبائل، ويسعون للحصول على دعم مالي محلياً.

من جهته، أوضح مسؤول استخباراتي يمني آخر أن الحرب في مأرب يمكن أن تنهي حملة الضغط الكبير، التي كادت تقضي على "القاعدة" في اليمن في السنوات القليلة الماضية.