الدية 15 مليون ريال.. حملة بالرياض لعتق رقبة محمد السبيعي

باقٍ من المهلة 5 شهور.. ومناشدات لأهل الخير والأعيان

دعا القراوين أهل الخير كافة للمساهمة في عتق رقبة ابنهم محمد بن عبدالله آل شايع القراوين العزه السبيعي.

وتفصيلاً، أطلق القراوين حملة لجمع مبلغ الدية وهو 15 مليون ريال، حيث تبقت 5 شهور عن المهلة المحددة لدفع الدية.

فيما خصصت إمارة منطقة الرياض حساباً بنكياً خاصاً لمن يرغب بالمساهمة في دفع الدية وإنقاذ رقبة محمد السبيعي من القصاص، فيما خصص مغردون تغريدات وهاشتاق للحث على المساهمة في عتق رقبة محمد.