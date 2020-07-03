روسيا: 6718 إصابة جديدة و176 حالة وفاة بفيروس كورونا

إجمالي الوفيات 9859 حالة وفاة

سجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6718 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و176 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الروسية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 667883 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9859 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت بلغ 437893 حالة.