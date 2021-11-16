في افتتاح الجولة 6 من تصفيات كأس العالم 2022.. تعرّف على تشكيلة الأخضر أمام فيتنام

أعلن مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم "الفرنسي" إيرفي رينارد، قبل قليل، قائمة الأخضر للقاء المنتخب الفيتنامي ضمن منافسات المجموعة الثانية من الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 والذي يقام، اليوم الثلاثاء، وتحديدًا عند 3 عصرًا بتوقيت الرياض، على "ملعب ماي دينه" في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وضمّت التشكيلة الأساسية كلًّا من: محمد اليامي في حراسة المرمى، وناصر الدوسري، وعبدالإله العمري، وعلى البليهي، ومحمد البريك في خط الدفاع.

وفي خط الوسط: عبدالإله المالكي، ومحمد كنو، سالم الدوسري، سلمان الفرج، فهد المولد؛ فيما يأتي صالح الشهري في خط الهجوم.