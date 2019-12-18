تنبيه متقدم لنجران: أتربة مثارة ورياح وشبه انعدام للرؤية الأفقية

تشمل ثار وحبونا وخباش وشرورة ويدمة.. وتستمر حتى فجر الخميس

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة نجران حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً، ذكرت الهيئة أن منطقة نجران تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة. وبدأت الحالة الساعة الثامنة من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الرابعة من فجر الخميس.

هيئة الأرصاد وحماية البيئة نجران أتربة مثارة

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18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441 11:45 PM

تشمل ثار وحبونا وخباش وشرورة ويدمة.. وتستمر حتى فجر الخميس

تنبيه متقدم لنجران: أتربة مثارة ورياح وشبه انعدام للرؤية الأفقية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة نجران حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً، ذكرت الهيئة أن منطقة نجران تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة. وبدأت الحالة الساعة الثامنة من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الرابعة من فجر الخميس.

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