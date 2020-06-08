"تويتر" ينعى استشاري الأمراض المعدية "عادل العثمان"

أثّر رحيله على المغردين .. وصعد الوسم للترند

نعى مغردون استشاري الأمراض المعدية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، الدكتور عادل العثمان بعد وفاته اليوم، وصعد وسم #الدكتور_عادل_العثمان للترند حاملاً عشرات التغريدات التي نعت الفقيد.



وقضى الدكتور عادل العثمان وقتاً طويلاً في التوعية بالأمراض المعدية وخاصة فيروس "كورونا" المستجد، وقبل ثلاثة أيام ظهر في لقاء تلفزيوني يحث على الالتزام.



وغرد الدكتور سليمان القويفلي قائلاً: "‏رحمك الله يا أبا فهد وجعل ما أعطيت من علم وبذلت من جهد وزرعت من حُسن خُلق صدقة جارية لك، رحل مدرسة في العلم والطيب والتعامل والبذل ‏نلتقي في الجنة إن شاء الله".



وقال الدكتور، محمد الديري: "أقول لمن يخدّرون وعي المجتمع السعودي بتطمينات زائدة وفي غير محلّها: اتّقوا الله اتقّوا الله اتّقوا الله، رحم الله #الدكتور_عادل_العثمان قالها محذراً، ورحل عنّا ناصحاً".



ومن جانبه قال الدكتور مشعل العقيل: "‏تلقينا خبر وفاة #الدكتور_عادل_العثمان استشاري الأمراض المعدية بالحرس الوطني ببالغ الأسى والحزن، كان حريصاً على مرضاه بشوشاً طيب الخُلق، آخر تواصل قبل شهر في اجتماع بخصوص نقاش حالة مريض وكان داعماً ومبدياً رغبة عالية في تقديم أي مساعدة، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك".