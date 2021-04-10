اليونان تستضيف تدريبات عسكرية لـ13 دولة بينها أمريكا

بدأت اليوم وتستمر حتى 22 إبريل

نقلت "الشرق" عن مصادر مصرية اليوم السبت أن اليونان تستضيف حاليًا تدريبات عسكرية لـ 13 دولة، بينها الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات.

وبيّنت المصادر أن التدريبات بدأت اليوم، وتستمر حتى 22 إبريل الجاري، وتأتي بمشاركة مصر والأردن بصفة مراقب.

اليونان

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10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442 09:10 PM

بدأت اليوم وتستمر حتى 22 إبريل

اليونان تستضيف تدريبات عسكرية لـ13 دولة بينها أمريكا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نقلت "الشرق" عن مصادر مصرية اليوم السبت أن اليونان تستضيف حاليًا تدريبات عسكرية لـ 13 دولة، بينها الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات.

وبيّنت المصادر أن التدريبات بدأت اليوم، وتستمر حتى 22 إبريل الجاري، وتأتي بمشاركة مصر والأردن بصفة مراقب.

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