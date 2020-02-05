بالفيديو.. "العرفج": الهيئات الثقافية الجديدة ترجمت أهداف الرؤية.. وعتبي على الثقافة لهذا السبب

قال إن هيئة الصحفيين تشبه "الكتاب القديم"

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن الهيئات الثقافية الجديدة ترجمت أهداف الرؤية، وأثبتت أن الثقافة التي في بال مثقفينا غير الثقافة التي ببال الوزارة. مشيرًا إلى أن "هيئة الصحفيين" تشبه "الكتاب القديم" الذي لا تستطيع قراءته ولا رميه.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أوضح "العرفج" أن الهيئات الثقافية الجديدة ترجمت أهداف الرؤية إلا أنني أعتب على وزارة الثقافة أنها لا تتواصل مع الناس كما يجب. مشيرًا إلى أنه تواصل مع بعض المسؤولين في الثقافة إلا أنهم لم يتجاوبوا معه.

وفي فقرة "مزاين الكتب" استعرض "العرفج" كتاب "الكايزن بين النظرية والتطبيق" لمؤلفته الدكتورة "عبير العقباوي".

وفي سياق متصل، أكد عامل المعرفة أن الادخار لا يعني البخل، بل هو ما عناه أبوبكر الصديق -رضي الله عنه- في مقولته الخطيرة: "إني لأبغض أهل بيت ينفقون رزق أيام في يوم واحد".



