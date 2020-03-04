بعد مقاطع مشاجرة العصيّ والسطحة.. القبض على 7 سوريين بالرياض

نتيجة وجود خلاف سابق بينهم فيما ضُبِط بحوزة أحدهم سلاح ناري

كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق"، تفاصيلَ المشاجرة التي تم تداول مقاطع فيديو لها بالرياض وظهر فيها مجموعة مقيمين سوريين يعتدون على قائد ناقلة سيارات "سطحة"، اتضح أنه من أبناء جلدتهم.

وتشير المعلومات إلى أن القضية تعود إلى ‏مضاربة بين مجموعة أشخاص من الجنسية السورية جنوب ‫الرياض.

ووفقًا للمعلومات، ‏تم تحديد هويات المتشاجرين، والقبض على ٧ مقيمين جميعهم من الجنسية السورية.

وأكدت المصادر أن ‏المشاجرة كانت لوجود خلاف سابق بينهم؛ فيما ضُبِط بحوزة أحدهم سلاح ناري من نوع مسدس غير مرخص.

الرياض الجهات الأمنية

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04 مارس 2020 - 9 رجب 1441 09:58 AM

نتيجة وجود خلاف سابق بينهم فيما ضُبِط بحوزة أحدهم سلاح ناري

بعد مقاطع مشاجرة العصيّ والسطحة.. القبض على 7 سوريين بالرياض

عبدالله البرقاوي

الرياض

48 116,106

كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق"، تفاصيلَ المشاجرة التي تم تداول مقاطع فيديو لها بالرياض وظهر فيها مجموعة مقيمين سوريين يعتدون على قائد ناقلة سيارات "سطحة"، اتضح أنه من أبناء جلدتهم.

وتشير المعلومات إلى أن القضية تعود إلى ‏مضاربة بين مجموعة أشخاص من الجنسية السورية جنوب ‫الرياض.

ووفقًا للمعلومات، ‏تم تحديد هويات المتشاجرين، والقبض على ٧ مقيمين جميعهم من الجنسية السورية.

وأكدت المصادر أن ‏المشاجرة كانت لوجود خلاف سابق بينهم؛ فيما ضُبِط بحوزة أحدهم سلاح ناري من نوع مسدس غير مرخص.

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الرياض الجهات الأمنية

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