"فيصل بن بندر" يعزي في وفاة "عبدالرحمن آل الشيخ"

خلال زيارة قام بها لمقر العزاء بالرياض

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض واجب العزاء والمواساة في وفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

فيما أعربت أسرة الفقيد عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر العزاء في وفاة الشيخ عبدالرحمن آل الشيخ

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16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441 11:05 PM

خلال زيارة قام بها لمقر العزاء بالرياض

"فيصل بن بندر" يعزي في وفاة "عبدالرحمن آل الشيخ"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض واجب العزاء والمواساة في وفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

فيما أعربت أسرة الفقيد عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

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أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر العزاء في وفاة الشيخ عبدالرحمن آل الشيخ

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