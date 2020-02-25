"بلومبيرغ": السعودية أصدرت أكثر من 400 ألف تأشيرة سياحية منذ سبتمبر

تستهدف زيادة عدد الزيارات الدولية والمحلية إلى 100 مليون في 2030

قالت وكالة بلومبيرغ إن المملكة العربية السعودية أصدرت منذ نهاية سبتمبر الماضي نحو 400 ألف تأشيرة سياحية منذ أن فتحت أبوابها أمام السياح الأجانب؛ لافتة إلى أن هذا الرقم لا يشمل المعتمرين والحجاج.

ووفقاً لما نقلته الوكالة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية، أحمد الخطيب؛ أمس الإثنين بالرياض، فإن هذا الرقم لا يتضمن التأشيرات التي يتم إصدارها للمعتمرين، وتستهدف المملكة زيادة عدد الزيارات الدولية والمحلية، إلى 100 مليون زيارة بحلول 2030.

وقال الخطيب؛ إن التحدّي أمام القطاع السياحي السعودي حاليا هو البنية التحتية.

ولدى السعودية كنوز تزخر بها طبيعتها، لكنها تحتاج إلى استثمارات قوية.

وقال مسؤولون سعوديون، في وقت سابق، إن البلاد تحتاج إلى زيادة عدد رحلات الطيران وزيادة عدد الغرف الفندقية لكي تصل إلى مستهدفها.