عسير.. إلزام شركات المقاولات بإجراءات التطهير وغرف للتعقيم

للعمالة قبل وبعد دخولهم للمواقع

وضعت أمانة منطقة عسير العديد من الإجراءات والتدابير الوقائية الجديدة على شركات المقاولات كافة في منطقة عسير.

وتتضمن الإجراءات إنشاء غرف للتعقيم والتطهير للعمالة قبل وبعد دخولهم للمواقع، إضافة إلى زيادة أدوات التنظيف والتطهير للمرافق في جميع مواقع المشاريع، والتركيز على أماكن تحضير وتناول وجبات الطعام، واستراحة العمال، وجميع المعدات والآليات والأجهزة المستخدمة لتعقيم سكن العمالة، وأماكن التخزين، إضافة إلى تنظيف وتطهير حافلات ومركبات نقل العمال بعد كل عملية صعود أو نزول للركاب.