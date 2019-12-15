ولم يَسلَم الأطفال من زنازين "أردوغان".. مواثيق مُهدرة وانتهاكات بلا ضمير!

أعداد تتزايد منذ الانقلاب المزعوم قبل 3 أعوام غاب معها حقوق الرعاية والصحة

تشهد تركيا، منذ محاولة الانقلاب المزعومة، في 15 يوليو 2016، سجلًا من الانتهاكات لحقوق الإنسان في تركيا، تَضَمّنت اعتقالات وحالات تعذيب، كان للأطفال نصيب كبير منها؛ حيث أُلقي القبض على الصغار برفقة آبائهم وأمهاتهم ليقضوا فترات طفولتهم في السجون.

وسلط تقرير جديد نشره موقع "نسمات" للدراسات الاجتماعية والحضارية بعنوان "أطفال في سجون أردوغان"، الضوء على الانتهاكات الصارخة التي يمارسها نظام أردوغان ضد آلاف من أطفال المستهدفين من قِبَل السلطة الحاكمة في تركيا؛ مؤكدًا في الوقت ذاته، أن الأطفال في تركيا هم أكبر ضحايا التصفيات التعسفية التي تقوم بها الحكومة التركية ضد أفراد حركة الخدمة والمتعاطفين معها داخل تركيا وخارجها.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأطفال المحتجزين مع أمهاتهم خلف قضبان سجون نظام أردوغان، قد بلغ 705 في بداية شهر مايو 2018، بعد أن كان عددهم وفق وزارة السجون التركية في أغسطس 2017، 668؛ إلا أن العدد تَزايد في 11 أغسطس 2019 إلى 864 طفلًا دون سن السادسة، محتجزين مع أمهاتهم داخل السجون التركية نتيجة حملة الاعتقالات التي نفّذتها الحكومة التركية ضد أبناء حركة "الخدمة"، منهم 149 طفلًا رضيعًا لم يتجاوزوا السنة من أعمارهم.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع"، كشف التقرير أيضًا، فرض الحكومة التركية للمزيد من القيود على الرعاية الصحية عن طريق إغلاق المستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات بدعوى صلاتها بحركة الخدمة؛ حيث حددت مرسوم طوارئ رقم 667، يقضي بإغلاق 35 عيادة ومستوصفًا صحيًّا خاصًّا، كما تم فصل 6887 طبيبًا وآخرين ممن يعملون في وزارة الصحة، اعتبارًا من أغسطس 2017، وخلال الفترة نفسها أيضًا، تم فصل 8573 من أخصائيي الرعاية الصحية، واستبعدت من مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية ما لا يقل عن 400 صيدلية من نظامها الإلكتروني، وتم توثيق العديد من الشهادات التي أدلى بها المعتقلون والمعتقلات داخل السجون أو ممن تم الإفراج عنهم، والتي تصور بعضًا من الظروف القاسية وغير الإنسانية داخل السجون التركية.

وفى نهاية التقرير، طالَبَ موقع "نسمات" للدراسات الاجتماعية والحضارية، الحكومة التركية، بضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية، التي وُقّعت بخصوص اتفاقيات حقوق الأطفال، والتي تقضي بعدم التمييز ضد الأطفال، الذين سُجن آباؤهم بسبب صلات مزعومة بحركة الخدمة، وعدم حرمان الطفل -بغضّ النظر عن هوية والديه- من حقه في الحصول على الخدمات الصحية، والرعاية الاجتماعية، ومنح الجنسية لجميع الأطفال المولودين للمواطنين الأتراك، وغيرها من الحقوق التي نصت عليها المعاهدات الدولية.