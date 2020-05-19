مكة.. ضبط عمالة حوّلت غرفاً شعبية إلى معامل مخالفة لإنتاج مطابخ الألمنيوم

"ياسر مكاوي": استمرار الجولات الرقابيّة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية معامل مخالفة لإنتاج وبيع مطابخ الألمنيوم.

وقال رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، إن الفرق الرقابية الميدانية ضبطت 3 مواقع عبارة عن أحوشة بداخلها غرف شعبية مخالفة للنشاط وغير مرخصة، وتم اتخاذ اللازم حيالها وإغلاقها فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

وأكد "مكاوي" على استمرار الجولات الرقابيّة على المستودعات المُخالفة في نطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

وأكدت الأمانة على المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.