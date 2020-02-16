"الصحة" تطلق حملة الرش البؤري للمنازل في عدة مراكز ومحافظات عسير

ضمن خطط مكافحة نواقل المرض بهدف تعزيز الوقاية للمجتمع

بدأت إدارة وأقسام مكافحة نواقل المرض والأمراض المشتركة بصحة منطقة عسير، اليوم، في تنفيذ حملة الرش البؤري للمنازل بالمبيد ذي الأثر الباقي، وذلك على مدى خمسة أيام في كلٍّ من: محايل، والمجاردة، والفرشة، والربوعة، ومربه، وردوم، وسريان، وريده، وذهب، والنجفة، والجهيفة.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أن الحملة تأتي بناء على توجيه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتَيْ عسير ونجران، خالد بن عائض عسيري، بتنفيذ خطط مكافحة نواقل المرض بما يعزز الوقاية من كثير من الأمراض.



وأضاف آل شايع، أنه تم تأمين جميع احتياجات تلك الفرق من أجهزة ومبيدات، وقد تم تدريب العاملين على أعمال الرش حسب المواصفات الفنية المطلوبة، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات والمراكز؛ للمشاركة الحملة والتوعية بأهدافها، وذلك بهدف تعزيز الوقاية للمجتمع.



وتشارك في تنفيذ الحملة ٤٧ فرقة، تضم ٣٣١ شخصًا من المشاركين، باستخدام ٦٥ مركبة، ويبلغ عدد السكان المستفيدين من الحملة ١١ ألفًا و١٦٣ نسمة، موزعين في ١٠٨ قُرى، تضم ٢٠٠٣ منازل تقريبًا.