"لوتشيسكو": فقدان الاتزان سبب استقبالنا للهدف.. مدرب التعاون: النتيجة عادلة

اعتبر المدير الفني لنادي الهلال، الروماني لوتشيسكو أن الجانب النفسي كان سبباً في استقبال الهلال لهدف اليوم مشدداً على أن لاعبي الفريق لم يكونوا في حالتهم قبل الهدف.

وكان الهلال قد نجح في التغلب على فريق التعاون بهدفين لهدف في الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين ليحافظ على صدارته لجدول المسابقة.

وقال لوتشيسكو عن سبب تغيير عدد من اللاعبين إن لديه إستراتيجية فيما يخص الدوري وبطولة آسيا ولا بد من تهيئة الكثير من اللاعبين ليكونوا جاهزين.

فيما اعتبر باولو سيرجيو المدير الفني للتعاون أن المباراة كانت رائعة وأن النتيجة عادلة حيث قدم تهنئته للهلاليين على الفوز.