5 عوامل لا غنى عنها.. خطة مهمة لصحة أفضل لمن تجاوز الـ40 عامًا

اتباعها يحمي الجسم من الوهن وتبطئ الأمراض وتقلل من مستوى التوتر

خطوات بسيطة وخطة من 5 عناصر تُعتبر ضرورة صحية لمن تجاوز سن الأربعين لحماية الجسم من الوهن والأمراض.

جيسيكا شيبرد، طبيبة أمريكية، تبلغ من العمر (43 عامًا)، متخصصة في طب النسائية والتوليد، تقول إنها تلاحظ يوميًّا أهمية اتخاذ خطوات يمكنها أن تبطئ الأمراض، خاصة ما بعد الأربعين.

حددت "شيبرد" تلك الخطوات وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، وهي على النحو التالي:

- أبحث عن لحظات قليلة لممارسة الرياضة: نظرًا لانشغالها في العمل، يبدو الوقت المخصص للرياضة قصيرًا؛ لذلك تمارس الطبيبة التمارين قدر الوقت المتاح.

وتقول إنها تحاول القيام بنشاط بدني بـ3 إلى 4 مرات في الأسبوع، بين 30- 45 دقيقة، بما يشمل المشي لأكثر من كيلومتر ونصف الكيلومتر، إلى جانب رفع الأثقال؛ مؤكدة أنها تهتم بتمارين القوة، لأنها تحمي من هشاشة العظام، وهو أمر ستختبره الناس في فترة انقطاع الطمث.

- لا تقلق من الأشياء الصغيرة في الحمية: تقول الطبيبة الأمريكية إنه عوضًا عن السعي إلى المثالية في الحمية الغذائية، يمكن للشخص أن يتناول أي شيء يرى أن مذاقه جيد، وإن لم يكن الأفضل.

ومع ذلك، يجب أن يحاول الشخص -كما تفعل هي- أن يضيف أكبر كمية من الخضار ويقلل كميات اللحوم.

- لحظات التأمل ضرورية: هناك صلة وثيقة بين الصحة النفسية والعقلية؛ لذلك تحاول أن تقلل مستوى التوتر لديها إلى أدنى مستوى ممكن.

وأكدت الطبيبة الأمريكية أن إدارة التوتر جزء رئيسي من ممارساتها؛ مشيرة إلى أن تقليص التوتر ممكن من خلال تمرين التأمل.

ويسيء الناس فهم مسألة التأمل، معتقدين أنه يجب أن يكون في مكان مميز، علمًا بأنه من الممكن القيام به في أي مكان.

ومن التمارين المطلوبة في هذا الاتجاه: استنشاق الهواء لمدة 4 ثوان ثم الاحتفاظ به لمدة أربع ثوان أخرى وإطلاق في الزفير في أربعة ثوان.

- كن استباقيًّا ضد الأمراض: لأنه بوسعها اكتشاف الأمراض في وقت مبكر؛ فإن الفحوص الصحية جزء مهم من الرعاية الوقائية خاصة في الأربعينيات من العمر.

لكن السؤال الرئيسي هو؛ مما هي الفحوص التي لها الأولوية؟ تجيب الطبيبة إنه لا توجد توصية تُناسب الجميع؛ لكن هناك عوامل مهمة تحدد ذلك منها تاريخ العائلة الطبي، وبالنسبة إلى النساء من الضروري إجراء فحوص عن سرطان الرحم وسرطان الثدي.

- استمر في معرفة المزيد عن صحتك: عندما يتعلق الأمر بصحتك؛ فهناك أمور يمكن تغييرها وأمور أخرى لا، وما يساعدك في معرفة المشكلات الطبية التي قد تواجهها لاحقًا، هو الاختبارات الجينية إذ تساعدك على معرفة ما إذا ما كنت تواجه خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان أو أمراض أخرى، ويمكنك أن تناقش النتائج مع طبيبك، فهذا يمنحك مخططًا لتتبعه عند التخطيط للرعاية الوقائية.