الأولى لهذا العام.. الحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 900 ألف طن شعير

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن مناقصتها الأولى لهذا العام (2020م) لاستيراد كمية (900,000) طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (مارس- أبريل2020م).
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الكمية موزعة على عدد (15) باخرة بواقع (11) باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية (660,000) طن، و(4) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العرب بكمية (240,000) طن.
المؤسسة العامة للحبوب
استيراد شعير
وأشار إلى أن هذه المناقصة تعد الأولى لهذا العام وتأتي امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي على الشعير والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.
امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن مناقصتها الأولى لهذا العام (2020م) لاستيراد كمية (900,000) طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (مارس- أبريل2020م).
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الكمية موزعة على عدد (15) باخرة بواقع (11) باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية (660,000) طن، و(4) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العرب بكمية (240,000) طن.
وأشار إلى أن هذه المناقصة تعد الأولى لهذا العام وتأتي امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي على الشعير والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.