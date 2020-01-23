الأولى لهذا العام.. الحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 900 ألف طن شعير

امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن مناقصتها الأولى لهذا العام (2020م) لاستيراد كمية (900,000) طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (مارس- أبريل2020م).



وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الكمية موزعة على عدد (15) باخرة بواقع (11) باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية (660,000) طن، و(4) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العرب بكمية (240,000) طن.



وأشار إلى أن هذه المناقصة تعد الأولى لهذا العام وتأتي امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي على الشعير والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.