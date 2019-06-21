"هيئة الدواسر" و"مكافحة المخدرات" يبحثان سبل التعاون المشترك

ناقشا استعدادات المشاركة في اليوم العالمي للمكافحة الأسبوع القادم

استقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة وادي الدواسر، مسفر بن علوش المسعري، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمحافظة، المقدم أحمد بن يحيى العسيري

وتفصيلاً، بحث الجانبان خلال اللقاء، أوجه التعاون المشترك بما يحقق تطلعات ولاة الأمر- وذلك وفقًا لتوجيه مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء الدكتور منصور السبيعي، كما بحثا سبل التناغم للمشاركة في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الأسبوع القادم.

تلا ذلك، جولة على المعرض الدائم للهيئة وبعض جهود أفرادها في المحافظة، حضر اللقاء مدير إدارة العمليات بمكافحة المخدرات الملازم أول محمد المسعودي.