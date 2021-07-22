طقس صحو على مكة والمدينة وغائم جزئياً على مشعر منى

توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحواً على مكة المكرمة والمدينة المنورة وغائماً جزئياً على مشعر منى.



وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 32 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، تتحول ليلاً شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى 42كم/ساعة أو أكثر، والمدينة المنورة 34 درجة ومشعر منى 31 درجة.