شاهد.. أمطار متوسطة تجري الشعاب بعدة مناطق بمحافظة الأفلاج

بدأت فجرًا.. وشملت ليلى وستارة والغيل والهدار والأحمر والبديع

شهدت محافظة الأفلاج، اليوم الأربعاء، هطول أمطار متوسطة سالت على إثرها بعض الشعاب.

وبدأت الأمطار على الأفلاج من ساعات الفجر الأولى لصباح هذا اليوم الأربعاء، وشملت ليلى وستارة والغيل والهدار والأحمر والبديع والسيح، سالت على إثرها بعض الشعاب.



وتعاود الأمطار هطولها بين الحين والآخر، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.