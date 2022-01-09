السماح بتقديم الشيشة والمعسل بالمقاهي المغلقة.. بشرط توفير نظام تهوية مناسب

بعد قرار قصرها على الأماكن المفتوحة

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحديثاً جديداً فيما يتعلق بنشاط تقديم منتجات التبغ؛ من أبرزها: منع خلط منتجات التبغ داخل المحل، وتوفير مبسم للاستخدام الواحد، ومنع استعمال المباسم ذات الاستخدام المتكرر، وتوفير نظام تهوية مناسب في الأماكن المغلقة، وتوفير أدوات خاصة بغسل وتنظيف أدوات ومستلزمات التبغ.

يهدف الإجراء إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، ومنع انتقال العدوى، والحفاظ على خصوصية غير المدخنين، وتوفير بيئة آمنة لهم، ورفع جودة الخدمات.

ويأتي هذا التحديث بعد صدور قرار منع تقديم الشيشة والمعسل في الأماكن المغلقة، والاقتصار على تقديمها في الأماكن المفتوحة.