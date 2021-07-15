جلسة مباحثات رسمية بين وزير الخارجية ونظيره الصيني

على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي لآسيا الوسطى وجنوب آسيا

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي لآسيا الوسطى وجنوب آسيا الذي سيعقد غداً في طشقند عاصمة أوزبكستان.

وجرى خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية استعرض فيها الجانبان أوجه العلاقات الاستراتيجية والشراكة الوثيقة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز التنسيق الثنائي على كافة الأصعدة، فيما تطرق الجانبان إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ونوه الجانبان بالتعاون المشترك لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) ودعم كافة الجهود الدولية في هذا الشأن، كما تطلع الجانبان إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين الصديقين.

حضر جلسة المباحثات وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان هشام السويلم، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.