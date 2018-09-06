"أمين جدة" يتفقد سير العمل بمشروع المدينة الذكية للصناعات الخفيفة

وجّه بمنع الورش المخالفة في الأحياء وأكد أهمية التوطين

تفقد أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي اليوم مشروع المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات على طريق عسفان شمال المحافظة يرافقه عدد من قيادات الأمانة من وكلاء ومساعدين ومدراء، حيث اطلع على تطورات المشروع ومراحل نموه.

ووقف التركي على جاهزية المرحلة الأولى للمشروع والتي أصبحت مهيأة بالكامل لاستقطاب أنشطة الصناعات الخفيفة بأنواعها بجانب صيانة السيارات على مساحة تبلغ 960 ألف م2.

كما وجه التركي أثناء الجولة بتشكيل فريق عمل من الإدارات المعنية في الأمانة والبلديات الفرعية لمتابعة إغلاق جميع الورش المخالفة في الأحياء، مشددًا على ضرورة عدم السماح بممارسة نشاطها في غير الأماكن المخصصة لها، وذلك وفقاً للأوامر والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وأكد أن الأمانة ستتخذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين بالرفع لمقام الإمارة حسب التوجيهات، مشددًا على أهمية التوطين في جميع الأنشطة التي تحتضنها المدينة الذكية، لافتاً إلى إنشاء إدارة التوطين وتوليد الوظائف والتي جاءت ضمن الهيكلة الجديدة للأمانة وتندرج تحت مظلة وكالة الاستثمار وخدمة المجتمع. وستتولى الإدارة دعم ملف توطين الوظائف بالتنسيق مع المستثمرين في المدينة الذكية وفي غيرها من المشاريع الاستثمارية مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الأمانة ستدعم كل توجه اقتصادي، لافتاً إلى أن أمانة جدة ستذلل العقبات ولن تكون عثرة أمام القطاع الخاص.