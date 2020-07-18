بهدف لمثله .. الأهلي يتعادل مع العين في تجربته الودية الثانية

تعادل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في تجربته الودية الثانية أمام فريق العين «درجة أولى»، السبت، بهدف لمثله.

أحرز الأهلي هدف السبق بوساطة لاعبه عبدالله حسون بعد مرور 7 دقائق على انطلاق المباراة، انتهى عليه الشوط الأول، ليتمكن العين من إدراك التعادل في الشوط الثاني عند الدقيقة 74 بوساطة محمد فؤاد.

وكان الأهلي قد تعادل في تجربته الودية الأولى أمام جدة بالنتيجة ذاتها أيضًا، ضمن تحضيرات الفريق لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في أغسطس المقبل.