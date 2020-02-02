المقرن يشارك في الاجتماع الثاني للجنة المنتخبات باتحاد غرب آسيا

شارك عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف العام على المنتخبات الوطنية السنية، الدكتور خالد المقرن، في الاجتماع الثاني للجنة المنتخبات باتحاد غرب آسيا لكرة القدم، الذي أُقيم اليوم السبت في العاصمة الأردنية عمّان.

وناقش الاجتماع استحداث بطولة خاصة لمنتخبات تحت 23 عامًا وفق آلية جديدة، كما نوقشت الموضوعات المتعلقة بالبطولة من ناحية التوقيت الأنسب لإقامتها، إضافة إلى الملفات التنظيمية والتسويقية.