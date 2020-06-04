أسهم مجانية من "أرامكو" لهؤلاء.. تحديد المستحقين بهذا الموعد والإبداع

الحد الأعلى للمنح 100 سهم وفق ضابط لكل فرد سعودي تحقق فيه شرط الشركة

تبدأ، الاثنين 8 يونيو 2020، فترة تحديد المستحقين وإيداع الأسهم المجانية التي يستحقها الفرد المكتتب في شركة أرامكو السعودية بعد احتفاظه بالأسهم طوال المدة المحددة بـ180 يومًا.



ويحصل الفرد السعودي على أسهم مجانية وهي سهم لكل 10 أسهم، بحد أقصى 100 سهم لكل فرد سعودي احتفظ بالأسهم التي اكتتب بها لمدة 6 أشهر.



‏وكانت "أرامكو" قد أكدت أنه سيحصل بعض المكتتبين السعوديين الأفراد، ممن يحتفظون بملكية أسهمهم بشكلٍ مستمرٍ ودون انقطاع لمدة 180 يوماً على سهم مجاني لكل 10 أسهم يشترونها عند الاكتتاب، بما يصل إلى 100 سهم مجاني.