في البطولة الآسيوية العشرين لكرة اليد .. المنتخب السعودي يواجه الهند

تحتضنها المنطقة الشرقية بمشاركة 16 منتخباً

تُفتتح، غدًا الثلاثاء، منافسات البطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات لكرة اليد للرجال والمؤهلة لبطولة العالم 2023 "بولندا- السويد" التي تستضيفها المنطقة الشرقية حتى 31 يناير الجاري، بمشاركة 16 منتخباً.

ويدشّن المنتخب السعودي أول لقاءاته في البطولة أمام منتخب الهند في الساعة السابعة مساءً على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ضمن منافسات المجموعة الثانية، في اللقاء الذي سيقام بعد حفل الافتتاح الرسمي مباشرة، وفي نفس المجموعة يلتقي منتخب إيران بمنتخب أستراليا في الساعة السادسة مساءً على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.

ويقصّ منتخبا كوريا الجنوبية وسنغافورة شريط البطولة ضمن منافسات المجموعة الأولى التي ستقام في الدمام، فيما يلعب المنتخب الكويتي أمام منتخب الأردن في الساعة الثانية ظهراً ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

وضمن منافسات المجموعة الثالثة يلتقي منتخبا العراق والإمارات في الساعة الرابعة عصراً في الدمام، وفي نفس التوقيت يلعب "حامل اللقب" منتخب قطر أمام عمان على صالة القطيف.

أما المجموعة الرابعة، فستشهد مواجهة منتخب أوزبكستان أمام هونج كونج في الساعة الثانية عشرة ظهراً في القطيف، ويلعب المنتخب البحريني أمام منتخب فيتنام عند الساعة الثانية ظهراً على نفس الصالة.

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن السماح للجماهير لحضور منافسات البطولة وفق البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية التي أعلنت عنها وزارة الرياضة، حيث تم طرح تذاكر الدخول عبر تطبيق خاص بالبطولة دشنه الاتحاد اليوم الاثنين، وتم تحديد 2481 مقعدًا لعامة الجماهير و450 مقعدًا للعائلات في صالة وزارة الرياضة بالدمام، فيما ستكون الطاقة الاستيعابية لصالة القطيف 2180 لكل الجماهير و300 مقعد للعائلات.

يُذكر أن اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي عقدت اليوم الاثنين اجتماعها بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة، حيث تم تقديم قوائم بأسماء اللاعبين المشاركين، وتحديد ألوان الفرق بالإضافة لشرح كل نظام البطولة.