"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على منطقة عسير

حالة تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الـ 10 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بحالة الطقس اليوم بمنطقة عسير - بمشيئة الله - يتضمن أمطاراً رعدية من متوسطة إلى غزيرة , تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقطاً للبرد، على مدينة أبها وضواحيها, ومحافظات أحد رفيدة - الحرجة - المجاردة - النماص - بارق - بلقرن - تنومة - خميس مشيط - رجال ألمع - سراة عبيدة - ظهران الجنوب – محايل.



وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 10 مساءً.

