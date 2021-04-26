"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على منطقة عسير

حالة تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الـ 10 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بحالة الطقس اليوم بمنطقة عسير - بمشيئة الله - يتضمن أمطاراً رعدية من متوسطة إلى غزيرة , تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقطاً للبرد، على مدينة أبها وضواحيها, ومحافظات أحد رفيدة - الحرجة - المجاردة - النماص - بارق - بلقرن - تنومة - خميس مشيط - رجال ألمع - سراة عبيدة - ظهران الجنوب – محايل.


وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 10 مساءً.

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26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442 11:32 AM

حالة تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الـ 10 مساءً

"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على منطقة عسير

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بحالة الطقس اليوم بمنطقة عسير - بمشيئة الله - يتضمن أمطاراً رعدية من متوسطة إلى غزيرة , تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقطاً للبرد، على مدينة أبها وضواحيها, ومحافظات أحد رفيدة - الحرجة - المجاردة - النماص - بارق - بلقرن - تنومة - خميس مشيط - رجال ألمع - سراة عبيدة - ظهران الجنوب – محايل.


وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 10 مساءً.

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