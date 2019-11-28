"الشليمي" ينوه بدور المملكة الريادي في ترسيخ الأمن الفكري لدى الشعوب المسلمة

في تصريح له عقب زيارته لركن "الشؤون الإسلامية" بمعرض الكويت للكتاب

أكد رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية بدولة الكويت الدكتور فهد الشليمي أن الجهود التي تقوم بها المملكة في حماية الأمن الفكري ومحاربة التطرف محل تقدير وإشادة من مختلف الساسة والقياديين في الدول العربية والإسلامية، مشيرًا إلى أن ما تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية جزء من الدور الذي تقدمه لترسيخ الأمن الفكري لدى المجتمعات العربية والإسلامية داعيًا العالم إلى الاستفادة من تجربة المملكة.

جاء ذلك في تصريح له عقب زيارته لركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك ضمن جناح المملكة في معرض الكويت الدولي للكتاب الذي تتواصل فعالياته في دورته الـ 44.

وقد نوه الدكتور الشليمي بما تضمنه ركن الوزارة من محتويات ومطبوعات وإصدارات علمية مختلفة تبين نهج المملكة العربية السعودية المتمسك بكتاب الله وسنة نبيه مبديًا إعجابه وسروره بما ينتجه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، مشيرًا إلى أن طباعة المصحف الشريف شرف لا يضاهيه شرف وحماية له وحق لك سعودي الفخر بما تقدم بلاده تجاه كتاب الله.

كما عبّر الشليمي عن إعجابه بالإصدارات التي توزعها وزارة الشؤون الإسلامية والتي تواكب العصر وتمس هموم المواطن وتبين سماحة الدين الإسلامي وأهمية الأمن في الدين الإسلامي والمحافظة عليه، وتكتسب أهمية كبرى لأنها تحمل بين صفحاتها حجج وبراهين ميسرة للرد على الإعلام الذي يدعي حقوق الإنسان والمحافظة على الأمن المجتمعي.

وفي سياق متصل، نوه الدكتور فهد الشليمي بمواقف حكومة المملكة العربية السعودية في نصرة القضايا العربية والإسلامية وكذلك بوعي شعب المملكة العربية السعودية ووقوفه خلف قيادته في مواجهة التهديدات التي تحاول أن تزعزع أمن واستقرار المملكة والنيل منها من خلال الإعلام المعادي حيث أصبح مضرب مثل للعالم أجمع في تلاحمه ووحدته، وحبه لدينه وقيادته ووطنه.

وفي ختام زيارته قدم شكره وتقديره لوزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بوزيرها الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على تميز المشاركة والحرص على التألق وتقديم رسالة المملكة في أبهى صورها، سائلاً الله تعالى أن يوفق قيادة المملكة وشعبها وأن يجعلهم نصرة للإسلام والمسلمين.